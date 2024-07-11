Yozgat, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yer altı zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Coğrafi konumu ve jeolojik yapısı sayesinde zengin maden yataklarına ev sahipliği yapıyor. Anadolu bindirme kuşağı ile Ecemiş-Tuzgölü fay sistemleri, bölgenin maden çeşitliliğini artırıyor. Genel Müdürlüğün yaptığı çalışmalar sonucunda, Yozgat ve çevresinde çeşitli metalik madenler ve endüstriyel hammaddeler tespit edilmiştir.

Yozgat ili, demir, manganez, feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, grafit ve çimento hammaddeleri gibi zengin kaynaklara sahip. Demir yatakları ağırlıklı olarak Akdağmadeni, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde bulunuyor. Ancak düşük tenör ve yüksek SiO2 içeriği nedeniyle bazı demir yatakları işletilemiyor. Manganez cevherleşmeleri ise il genelinde yaygın olarak görülüyor.

Yozgat’ta yapılan jeolojik çalışmalar, Boğazlıyan, Akdağmadeni, Sorgun, Sarıkaya, Yerköy ve Saraykent ilçelerinde jeotermal kaynakların varlığını ortaya koymuştur. Bu kaynaklardan elde edilen termal enerji, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Yozgat’ın zengin maden potansiyeli ve jeotermal kaynakları, ilin ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır. Özellikle feldispat gibi endüstriyel hammaddeler, seramik endüstrisinde kullanılmak üzere uygun nitelikte olup, bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Termal enerji kaynakları da enerji ihtiyacının karşılanmasında potansiyel sunmaktadır.

Çimento Hammaddeleri (Çmh)

Sarayköy Sahası'nda bulunan kireçtaşı rezervleri, bölgede çimento üretimi için önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Demir (Fe): Sorgun-Sarıkaya Demir Zuhurları'nda keşfedilen demir yatakları, bölgedeki demir rezervleri arasında yer alıyor. Ancak düşük tenörleri ve örtüler nedeniyle henüz işletilebilir durumda değiller.

Feldspat (Fld): Merkez-Sarıhacılı Köyü'nde ve çevresinde toplam 197 milyon ton potansiyel rezerv bulunmaktadır.

Florit (F): Yerköy-Şefaatli-Cangıllı Sahası'nda % 72.5 CaF2 içeriğiyle 50.000 ton rezerv bulunmaktadır.

Grafit (Grf): Yozgat-Akdağmadeni-Hatap Deresi Sahası'nda % 36.57 sabit C içeriğiyle 134.442 ton rezerv bulunmaktadır.

Kaya Tuzu (Na): Yerköy-Sekili Sahası'nda % 92 NaCl içeriğiyle toplam 466 milyon ton rezerv bulunmaktadır.

Kireçtaşı (Kçt): Şefaatli-Acı, Kaletepe Sahası'nda ve çevresinde toplam 16.612.525 ton potansiyel rezerv bulunmaktadır.

Kuvarsit (Qz): Sorgun-Sarıkaya (Çomakdağı) Sahası'nda % 95.51 SiO2 içeriğiyle toplam 11.237.500 ton rezerv bulunmaktadır.

Manganez (Mn): Akdağmadeni (Pazarcık, Kartalkaya) zuhurlarında % 21.23 Mn içeriğiyle toplam 500 ton rezerv bulunmaktadır.

Tuğla-Kiremit (TğKi): Sarıkaya-Kadılı Köyü, Yerköy-Elmahacılı, Haydarlı, Divanlı Köyleri ve Akdağmadeni-Davulbaz-Oluközü-Karamağara ve Boğazköy Sahaları'nda 80-90 milyon ton rezerv bulunmaktadır.

Uranyum (U): Sorgun-Temrezli Zuhuru'nda % 0.1 U3O8 içeriğiyle toplam 3.852 ton rezerv bulunmaktadır. Ayrıca Babalı ve İşleyen'de de uranyum zuhurları bilinmektedir.