Bu yeni istasyon, bölgesel ulaşımı kolaylaştırarak hem ekonomik hem de zaman açısından avantajlar sunmayı hedefliyor. İstasyonun açılmasıyla birlikte, yolcular için bilet fiyatları ve ulaşım detayları hakkında bilgiler de netleşti.

YERKÖY YHT BİLET FİYATLARI

Yerköy’den Ankara’ya seyahat etmek isteyenler için bilet fiyatı 270 TL olarak belirlenmişken, Yozgat’tan Ankara’ya olan biletlerin fiyatı 325 TL olarak açıklandı.

Ayrıca, Yozgat’tan Kırıkkale’ye seyahat etmek isteyenler için bilet ücreti 300 TL, Yozgat’tan Sivas’a olan biletler ise 420 TL olarak belirlendi. İstanbul’a seyahat etmeyi planlayanlar içinse Yozgat’tan Yüksek Hızlı Tren bileti 865 TL olarak fiyatlandırıldı.

Bu fiyatlar, yüksek hızda ve konforlu bir yolculuk sunan YHT seferleri için uygun bir seçenek sunarken, bölgenin ulaşım ağını da genişletiyor. Yolcuların, biletlerini önceden satın almaları tavsiye ediliyor, zira tren seferlerinin yoğunluk durumuna göre yer bulmak zorlaşabilir.

YERKÖY YHT İSTASYONU'NA ULAŞIM VE SERVİS BİLGİLERİ

Yerköy YHT İstasyonu'na ulaşım, Yerköy şehir merkezinden oldukça kolay bir şekilde sağlanabiliyor.

Yerköy Saat Kulesi ve İstasyon Meydanı’ndan yapılan servis hizmetleri, günün belirli saatlerinde düzenleniyor. Servisler, yolculara istasyonun rahat bir şekilde ulaşabilmesi için şu saatlerde hizmet veriyor:

Sabah 08.30

Öğleden sonra 12.30

Akşam 19.00

Yerköy YHT İstasyonu'nun açılması, bölgedeki ulaşım imkanlarını artırmanın yanı sıra, hızlı tren yolculuğunun sağladığı konfor ve hız avantajlarıyla da dikkat çekiyor.

Bu gelişme, Yozgat ve çevresindeki şehirlerarası seyahatleri daha verimli ve hızlı hale getirirken, bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunacak.