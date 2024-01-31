Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Cumhuriyet ilkokulu binasında tadilat, tefrişat ve diğer hizmetlerin yapılmasına destek veren personelle bir araya geldi.

16 yıldır Rektörlük binası olarak kullanılan eski Cumhuriyet İlkokulu binasında tadilat, tefrişat ve diğer hizmetlerin yapılmasına destek vererek Üniversite Rektörlüğüne bağlı Bozok Evine dönüştürülmesinde katkı sağlayan personelle bir araya gelen Rektör Yaşar, personele teşekkür belgesi takdim etti.

Bozok Üniversitesinin sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat şehir merkezinde 16 yıldır Rektörlük binası olarak kullanılan eski Cumhuriyet ilkokulu binasında tadilat, tefrişat ve diğer hizmetlerin yapılmasına destek vererek Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Bozok Evine dönüştürülmesinde katkı sağlayan personelle bir araya gelerek teşekkür belgesi takdim etti” ifadelerini kullandı.