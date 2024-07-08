Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yer alan Büklükale'de, Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ve ekibinin yürüttüğü kazı çalışmalarında, Hitit İmparatorluğu dönemine ait çivi yazılı mühür gün yüzüne çıkarıldı. Mühürdeki "Bunu bozan ölecektir" ifadesi dikkat çekiyor.

HİTİT KRALİYET MÜHRÜ: "BUNU BOZAN ÖLECEKTİR"

2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve her yıl mayıs ayında başlayıp temmuz ayının ilk haftasında tamamlanan kazılar, "Aşağı şehir" ve "Yukarı şehir" olarak iki bölgeden oluşan Büklükale'de gerçekleştiriliyor. Kazı çalışmaları, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ve ekibi tarafından yürütülüyor. Geçen yıl, Hitit İmparatorluğu dönemine ait çivi yazılı mühür baskısı bulundu. Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde, mühür üzerinde "Bunu bozan ölecektir" ifadesinin yer aldığı belirlendi. Bu ifadenin, sözleşmelere aykırı hareket edenlerin cezalandırılacağını belirttiği ifade ediliyor.

Bu yılki kazı çalışmalarında ise motifli pişmiş toprak mühür baskısı bulundu. Bu mühür baskısının ne anlama geldiği, uzmanlar tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası netleşecek. Büklükale'deki kazılar, her yıl yeni keşiflerle Hitit İmparatorluğu'nun tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Bu keşifler, bölgenin arkeolojik ve tarihi değerini artırarak, Türkiye’nin kültürel mirasına da önemli katkılar sağlıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Hitit İmparatorluğu döneminde Büklükale’nin önemli bir şehir olduğunu belirtti. Matsumura, kral ve kraliçenin kullandığı mührün geçen yıl yapılan kazılarda bulunduğunu ifade ederek, "Büyük Kral Tabarna (Egemen Kral) ya da Tavananna (Egemen Kraliçe) mühürde 'Bunu bozan ölecektir' ifadesini kullanmış. Bu mühürler genellikle sözleşmelere aykırı bir şey yapıldığında cezalandırılacağını belirtiyordu" dedi.

Matsumura ayrıca, son zamanlarda bulunan Hurrice tabletlerin dini törenlerin burada yapıldığını gösterdiğini belirterek, "Hitit kraliyet ailesinin buraya yoğun ilgisi olduğunu ve kral veya kraliçenin burada ikamet ettiğini düşünüyoruz. Bu da Büklükale’nin önemli bir şehir olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.