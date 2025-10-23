Söğüş Kelle Kültürü Nasıl Doğdu?

1920’li yıllarda Kiçağaç köyünde yaşayan Rum’ların çok sıklıkla yaptıkları bu yemeğin mübadele nedeniyle göçen Rumlar’dan sonra Kiçağaç köylülerinin yemek kültürü arasına girdiğini belirtiliyor.

Niğde’de söğüş kelle yapan 2 kişi bulunuyor. Bunlardan birisi Hüseyin Çakmak Dört buçuk yıldır Niğde’de söğüş kelle yaparak geçimini sürdürüyor. Kiçağaç köyünden çıkan bir yemek çeşidi olan söğüş kelle büyük şehirlerde çok bilinen ve tüketilen bir yemek olarak ön plana çıkıyor. İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerde kelle söğüş yapanların büyük kısmının Kiçağaç köyünden giden insanlardan oluşmaktadır. Niğde yemeği olarak biliniyor. Kiçağaç köyünden zamanında büyükşehirlere gidenler tarafından da yapılarak halkın beğenisine sunulan kelle söğüş Türkiye genelinde çok sevilen bir lezzet olarak damaklara hitap ediyor.

Yozgatlılar Da Severek Yiyor

Yozgatlılar da severek yiyor, Niğde Kalesi yakınlarında tezgâhıyla söğüş kelle satan Şefik Dönmez ’de Niğde’nin ikinci söğüş kelle satan esnafı, olarak bu hizmeti vatandaşlara sunuyor. Söğüş kelle İzmir’in yemeği olarak ön plana çıksa da Niğde yemeğine sahip çıkıyor. Niğdeliler Söğüş Kelleye Coğrafi işaret alınmasını istiyor.

Söğüş Kelle Nasıl Yapılır?

Söğüş kellenin; kuzu, toklu ve şişeklerin kellelerinin yüzülüp temizlenmesiyle yapılıyor. Koyun-kuzu kellesi dağılmayacak şekilde haşlandıktan sonra çıkartılarak soğutulur. Soğuduktan sonra kelle ayıklanarak ince dilimli ya da kalın dilimli olarak doğranır. Daha sonra dilimlenmiş domates, biber, maydanoz, kuru soğan ve tuz ile harmanlanır. İsteğe göre kimyon ve çeşitli baharatlar ilave edilerek ekmek arası ya da servis olarak ikram edilir.