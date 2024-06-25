AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut'un liderliğinde yürütülen çalışmalar, fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN DESTEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen bu önemli çalışmalara destek veriyor. Bölgede yer radarı ve dronla yapılan kapsamlı jeofizik çalışmaları ile fayın detaylı haritaları çıkarılıyor.

İNCELEMELERİN DETAYLARI

Bölgede inceleme yapan Prof. Dr. Fikret Koçbulut, bir haftadır devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi üzerine odaklanıyor ve toplam 14 projeden oluşan büyük bir çerçevede ele alınıyor. Koçbulut, çalışmaların Sivas'tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

HARİTA VE JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak amacıyla 1/25000 ölçekli haritalar hazırladıklarını ifade eden Koçbulut, tektonik haritaların dron uçuşları ile daha detaylı hale getirildiğini belirtti. Bu süreçte, hendek yerlerini belirlemek için radar ve jeofizik yöntemleri kullanılarak fayın varlığı tespit edilmeye çalışılıyor. Olumlu sonuçlar alındıktan sonra kazı çalışmaları başlatılacak.

İKİ YILLIK PROJE SÜRECİ

Projenin iki yıl süreceğini belirten Koçbulut, ön çalışmalar, seminerler ve bilgilendirmeler sonrasında saha ve arazi çalışmalarına başlanacağını söyledi. MTA'nın aktif fay haritaları üretme konusundaki çalışmalarını takip ettiklerini ve her yerde yapılan kazılarla bu haritaların doğruluğunu kanıtladıklarını ekledi.

FAYIN KİNEMATİK VE PALEOSİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentinin ters bileşenli bir fay olduğunu belirten Koçbulut, fayın kayma hızı ve deprem üretme aralığı gibi önemli bilgilerin bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacağını vurguladı. Ayrıca, fayın hangi periyotlarda ve hangi büyüklükte depremler üretebileceği konusunda da detaylı incelemeler yapıldığını söyledi.

DELİLER FAYI'NIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Deliler Fayı'nın bilinen bir fay olduğunu ve bu çalışmanın, fayın yapısal, kinematik ve paleosismolojik özelliklerini daha iyi anlamak için yapıldığını ifade etti. Bu incelemeler, bölgenin deprem riskinin daha iyi anlaşılmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacak.

Bu proje, Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi üzerine yapılan en kapsamlı çalışmalar arasında yer alıyor ve elde edilecek bulgular, bölgenin deprem güvenliği açısından büyük önem taşıyor.