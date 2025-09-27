Yozgat'ın yanı başında çorum gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Çorum Belediyesi sosyal medyadan duyurdu.

Çorum’a Yeni Simgeler: Ayyıldız ve 16 Türk Devleti Anıtı Geliyor

Yozgat'ın yanı başında Çorum, her geçen gün gelişen ve yenilenen şehir kimliğine yeni bir simge daha ekledi. Çorum Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ayyıldız totemimiz yerini aldı, çok da yakıştı. Türkiye Cumhuriyeti ve 16 Türk Devleti Anıtı (Abide Kavşağı) yükleniyor” ifadeleriyle şehrin yeni değerlerini duyurdu.

Abide Kavşağı, hem şehrin girişinde görsel bir ihtişam oluşturacak hem de Çorum’un tarihsel ve kültürel kimliğini yansıtacak bir cazibe noktası haline gelecek.

Gezi Güzergâhı Olacak

Şimdiden dikkat çeken ayyıldız, kısa sürede Çorum’un simgelerinden biri olmaya aday gösteriliyor. Yeni anıtın tamamlanmasıyla birlikte Yozgatlı hemşehrilerimizin de gezi güzergahı olarak dikkatini çekmesi bekleniyor. Şehrin bu noktası fotoğraf durakları arasına girecek.

Proje, yalnızca estetik değil; aynı zamanda tarihsel bir anlam taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra 16 Türk Devleti’ni temsil edecek anıt, gelecek nesillere tarihi bir miras olarak aktarılacak.