Çorum İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü, Akören köyünde kanal çalışması yaptığı sırada, yüzeyin yaklaşık bir metre altında, kaya parçası olduğunu düşündüğü kütle ile karşılaştı.

Yozgat’ta sonbaharın habercisi kış hazırlıkları başladı
Topraktan çıkardığı kütlenin üzerinde haç ve harflerin olduğunu gören operatör, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve müze görevlileri sevk edildi.

İlk incelemede mezar taşı olduğu ve tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen taş müze görevlilerince koruma altına alındı.

Kaynak: AA