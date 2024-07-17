Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç ve Kilevli köyleri arasında yer alan Bağlık Höyük, Kırlangıç Köyü'nden Kilevli Köyü'ne bağlayan yolun sağ tarafında bulunuyor. Güneyden kuzeye doğru eğimi azalan bir yamacın üzerine kurulan höyük, kuzeyden güneye doğru akan iki dere yatağının arasında yer alıyor ve bu iki dere yatağının kuzeyde birleştiği noktada son buluyor.

Bağlık Höyük, üzerinde kaçak kazı çukurlarının bulunduğu bir alan. Bu çukurların içlerinde ve çevrelerinde çok sayıda farklı büyüklükte taşlar bulunmuş olup, bu durum yerleşimdeki mimari kalıntıların tahrip edildiğini görüldü. Yapılan yüzey araştırmalarında bulunan seramik parçaları Eski Tunç Çağı I - III, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu, höyüğün tarihî önemini ortaya koyuyor. Ayrıca kaçak kazı çukurlarından birinde eritilmiş demir cürufunun bulunması, bölgede maden işleyen atölyelerin varlığına işaret ediyor.

Bağlık Höyük, I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edildi. Koruma altına alınan bu alanda kaçak kazıların neden olduğu tahribat yoğun olmamakla birlikte, bölgenin korunması için gerekli önlemler alındı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, höyükteki kültürel ve tarihi değerlerin korunması amaçlanıyor.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 24 Temmuz 2003 tarihli ve 8680 sayılı kararıyla tescil edilen Bağlık Höyük, 11 Haziran 2004 ve 26 Ekim 2015 tarihlerinde revize edildi. Bu tescil kararları, höyüğün arkeolojik sit alanı olarak önemini vurgulamakta ve koruma altına alınmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.