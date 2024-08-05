Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otluk alanda çıkan yangının ağaçlarda sıçraması sonucu yüzlerce ağaç yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İkindi vakti ilçeye bağlı Ortatopaç köyü sınırları içerisindeki otluk alanda çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Başta kontrol altına alınamayan yangın ağaçlık alana sıçradı. Yüzlerce ağaç yanarak kale döndü. Yangın köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşıları sonucu güçlükle kontrol altına alındı.