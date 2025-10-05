Yozgat’tan Sivas’ın Doğanşar ilçesi 501 km mesafede bu süre, araçla 5 saat mesafede yer alıyor. Hızlı terenle Sivas’a uzanıp güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl Şelalesi, sonbaharın gelişiyle birlikte doğanın en zarif tonlarına bürünerek adeta bir masal diyarını andırıyor.

2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "nitelikli doğal koruma alanı" ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı statüsüne kavuşturulmuştu. Her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yapan Dipsizgöl Şelalesi, özellikle sonbaharda sunduğu pastel renkler ve huzurlu atmosferle doğaseverlerin gözdesi haline geldi.

Doğayla Baş Başa: Yeşil Rüyalar

Sivas şehir merkezine 82, Doğanşar ilçe merkezine ise sadece 16 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta saklı bir manzara oluyor. Yaklaşık 50 metreden dökülen suları, çevresindeki doğal dokuyla birleşerek bölgeye benzersiz bir görsellik katıyor. Şelalenin kaynağından tabanına kadar uzanan 100 metrelik merdiven sayesinde ziyaretçiler, bu büyüleyici manzarayı farklı açılardan izleyip fotoğraflama fırsatı yakalıyor.

Yeşile Bezenmiş Manzara

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Dipsizgöl Şelalesi, kışın buz sarkıtlarıyla, yazın yeşilin binbir tonuyla doğaseverleri kendine hayran bırakırken sonbaharda ise sarı, turuncu ve kahverenginin eşsiz uyumuyla adeta yağlı boya tablolarını andırıyor. Bölgeyi ziyaret edenler, şelalenin bu mevsimdeki halini “görülmeye değer bir doğa mucizesi” olarak nitelendiriyor.

“Doğaya Hayran Kaldık”

Ziyaretçiler, bu doğa harikasına hayran kaldıklarını söyleyerek, "Sonbaharın renkleriyle birleşen şelale, gerçekten de mest edici bir güzelliğe kavuşmuş. Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer" sözlerini kullanıyor.