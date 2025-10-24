Polis ekiplerinin yürüttüğü iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla bir fuhuş çetesi çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat’ın komşusu Tokat’ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı adreslerde fuhuş yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirerek, aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler N.Ö., H.K., Z.G.K., H.D., Y.S.A., B.B.A., K.G. ve D.A., “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlarından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan yargılama sonucunda şüphelilerden D.A., Y.S.A., H.D., N.K. ve K.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.