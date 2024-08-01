Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Ankara'daki evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak katletti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla öldürdü.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ayrancı Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay esnasında Şener, silahla anneannesini rehin aldı.

Durum üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.

Bedirhan Şener bu esnada silahla anneannesi Çetiner'i vurarak öldürdü.

Şener, gözaltına alınırken polisin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.