Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 2 Mayıs Cuma günü Yozgat'ın üç ilçesinde bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Yozgat’ın Akdağmadeni, Aydıncık ve Yerköy ilçelerinde 2 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesintiler bakım çalışmaları ve şebeke yenileme amacıyla gerçekleştirilecek.

Akdağmadeni ilçesinde, Arslanlı, Boğazköy, Sarıgünay-Çevirme, Hayran, Aşağıçulharlı, ve Evci köylerinde, 02 Mayıs 2025 tarihinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Yerköy ilçesinde ise, Kömüşören, Aydıngün, Hatip, ve KÇ Nefes köylerinde, aynı tarihlerde 10:00 ile 11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Aydıncık ilçesinin Kazankaya Köyü, Aydınlık Mahallesi ve Dere Sokak bölgesinde ise 10:00 ile 11:00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle kesinti gerçekleştirilecek.

ÇEDAŞ, kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri çerçevesinde yapılacağını, bölgedeki vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.