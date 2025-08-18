Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim başkanlığında gerçekleştirilen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısında, ilin turizm potansiyeli ve karşılaşılan sorunlar ele alındı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya kurul üyeleri katıldı.

Katılımcılar, Yozgat’ın doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması, turizm yatırımlarının artırılması ve mevcut sorunların çözülmesine yönelik görüşlerini dile getirdi.

Toplantıda, Yozgat’ın sahip olduğu tabiat parkları, kaplıca turizmi, tarihi yapılar ve yöresel değerlerin turizme kazandırılması konusunda yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. Kurul üyeleri, özellikle tanıtım faaliyetlerinin artırılması, ulaşım imkânlarının geliştirilmesi ve turizm alanındaki yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Yardımcısı Halim, turizmin Yozgat’ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak önemli bir sektör olduğunu belirterek, “İlimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm kurum ve paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.