Aynı dönemde dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalarak 5 milyar 4 milyon dolardan 4 milyar 211 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 81,5’ten yüzde 83,8’e yükseldi.

Ocak-ağustos döneminde ihracat yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolara, ithalat yüzde 5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,7 artarak 54 milyar 813 milyon dolardan 60 milyar 140 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustos ayında yüzde 0,9 artarak 20 milyar 301 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,2 azalarak 19 milyar 963 milyon dolar oldu. Bu kapsamda dış ticaret fazlası 338 milyon dolar olarak kaydedildi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,7 olarak gerçekleşti.

İhracatta imalat sanayinin payı ağustos ayında yüzde 94,9 olurken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 2,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,6 pay aldı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 4,2 olarak kaydedildi. İthalatta ise imalat sanayi ürünlerinin payı yüzde 82,3, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 11,4 oldu.

Özel ticaret sistemine göre, ağustos ayında ihracat yüzde 1,4 azalarak 19 milyar 556 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,7 azalarak 24 milyar 608 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 7,3 azalarak 5 milyar 52 milyon dolara geriledi. Ocak-ağustos döneminde ihracat yüzde 4,6 artışla 161 milyar 509 milyon dolar, ithalat yüzde 6,2 artışla 222 milyar 767 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 10,4 artarak 61 milyar 257 milyon dolara ulaştı.