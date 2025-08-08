Temmuz ayı sonunda başlayan hasadın, ağustos ayının son haftasına kadar devam edeceğini belirten Yozgat Valiliği, Aydıncık’ta yetiştirilen bu özel ürünün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini hatırlattı.

Yozgat Tarımında Önemli Bir Değer

Valilik açıklamasında, farklı iklim ve topoğrafya özelliklerine sahip Yozgat’ın, son yıllarda inşa edilen sulama barajlarıyla tarımsal üretim potansiyelini artırdığı vurgulandı.

Bağrıbütün kavununun yazlık kavun grubunda yer aldığı, çekirdek evlerinin kuru, tohumlarının ise olgunlaşma döneminde toplandığı ifade edildi. Meyve kabuğunun sarı ve dilimli, etinin ise turuncu, az sulu ve ince kabuklu olduğu; kendine özgü tadı, kokusu ve dokusuyla diğer kavun çeşitlerinden ayrıldığı belirtildi.

“Yer Muzu” Adını Geleneksel Sunum Şeklinden Alıyor

Açıklamada, Bağrıbütün kavununun halk arasında “yer muzu” olarak adlandırılmasının nedeninin, dilimlerinin tek tek kesilip ortasının bütün bırakılarak servis edilmesi olduğu kaydedildi.

Bitkinin yaprak sapının uzun ve tüylü, sapının ince, boğumlu ve otsu yapıda olduğu bilgisine de yer verildi.

Coğrafi İşaret Tescili

Yozgat Bozok Üniversitesi ve Aydıncık Belediyesi iş birliğiyle 2020 yılında yürütülen proje sonucunda Bağrıbütün kavunu, 524 No’lu menşe adı ile coğrafi işaret tescili kazandı.

A ve C vitamini bakımından zengin, yüzde 92–95 oranında su içeriğine sahip kavunun, yaz aylarında serinletici özelliği nedeniyle tercih edildiği vurgulandı.