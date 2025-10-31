Yozgat Valiliği, Akdağmadeni ilçesinde yetişen ve kendine özgü tadı ile öne çıkan Akdağmadeni salebinin hem lezzeti hem de şifa kaynağı olmasına dikkat çekti.

Akdağmadeni salebi, Yozgat’ın soğuk kış günlerinde vatandaşların vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor.

Soğuk Günlerin Şifa Kaynağı

Kendine has kokusu ve yoğun aromasıyla öne çıkan Akdağmadeni Salebi, doğal yöntemlerle hazırlanan bir içecek olarak biliniyor. Vatandaşlar tarafından özellikle soğuk kış aylarında tercih edilen salep, hem iç ısıtan bir lezzet hem de doğal bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor.

Yozgat Valiliği, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Soğuk günlerin sıcak içeceği, kendine has tadı ve kokusuyla tescillenen Akdağmadeni Salebi, hem içinizi ısıtır hem de şifa kaynağınız olur. Afiyet olsun.”

En Kaliteli Salepler Arasında

İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanını içinde barındıran Akdağmadeni ilçesi bitki örtüsü olarak da oldukça canlıdır. Orman içerisinde birçok tespit edilen ve bu zaman kadar hala bilimsel çalışmalarla kanıtlanmamış bitkiler ormanların ne kadar zengin olduğunu göstermektedir.

Akdağmadeni ormanlarında bol miktarda salep bulunmaktadır ve Türkiye’nin en kaliteli salepleri arasında yer almaktadır.

Salep Nerelerde Kullanılır?

Salep sıcak su veya sıcak süte katılarak içilir. En önemlisi de dondurma yapımında kullanılır. Sıcak sütle içilmesi daha güzel ve tatlı olur.

Salep'in Faydaları

Salep sadece tatlı bir içecek olmadığı, sağlığa çok faydalı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. En önemli faydaları ; vücudu zinde tutar. Zihni açar, mideye ve bağırsaklara çok yararları vardır. Öksürük, bronşit ve balgam sökmek içinde faydalıdır. Salebin başlıca faydaları şu şekilde;

Tok tutar: Salep evde hazırlandığında kilo vermeye katkı sağlar ve ara öğün şeklinde kolaylıkla tüketilir. Hazırlanışında kullanılmakta olan süt sayesinde kalsiyum ve protein alınır. Bilhassa kalsiyumun kilo vermedeki etkisi oldukça fazladır. Diyet uygularken kolay acıkma engellenebilir. Bunun ile birlikte hazır salebin içerisindeki şeker oranı yoğun olduğu için dikkatli olunmalı ve diyet yapan kişiler saleplerini kendileri hazırlamalıdır.

Kan şekerini dengede tutar: İçeriğinde bulunan glukomannan sayesinde mide boşalma zamanını erteler. Kan şekerinin oldukça ağır yükselip düşmesini sağlar. Üst kısmına ilave edilen tarçın da kan şekerini dengeler.

Kalbin korunmasına yardımcı olur: Glukomannan bağırsaklar içerisinde kolesterol ve safra asitlerini bağlayıp kan kolesterol düzeyinin düşmesine katkı sağlar. Böylelikle kalp damar rahatsızlıklarına karşı korur.

Tokluk hissi sağlar: Glukomannan, sütle birleştiği zaman şişer. Bu durum salebin tüketilmesinden sonra tokluk hissinin meydana gelmesinde katkı sağlar. Tarçın ile beraber tüketilen bu içecek yine kan şekerini dengelediği için açlık durumuna engel olur.

Süt içme nedeni: Süt ve yoğurdu yeteri kadar tüketmeyenler, salep ile süt tüketmiş olurlar. Burada asıl amaçlanan, süt tüketmeyi çoğaltmaksa hazır salep değil, evde süt ile yapılan salep tüketilmelidir.

Kabızlığa engel olur: Salepteki müsilaj su ile şişer ve dışkı hacmini yükselterek kabızlığa engel olur. Fakat bu durumdan yararlanmak salep tüketildiği gün yeteri kadar su içilmelidir.