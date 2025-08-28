Temmuz ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 7 milyar 305 milyon dolardan 6 milyar 444 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,5’ten yüzde 79,5’e yükseldi.

Türkiye genelinde ise temmuz ayında ihracat 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat 31 milyar 383 milyon dolar oldu. Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 12,8 artarken, ithalat yüzde 7,7 yükseldi. Dış ticaret açığı temmuz ayında 2 milyar 181 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde ise genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artışla 212 milyar 220 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 12,2 artarak 49 milyar 809 milyon dolardan 55 milyar 903 milyon dolara ulaştı.

Temmuz ayında ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 95,5 olurken, tarım sektörü yüzde 2,2, madencilik sektörü ise yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti. İthalatta ara mallarının payı yüzde 65,2, sermaye mallarının payı yüzde 17,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,0 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Ülke bazında ihracatta Almanya ilk sırada yer aldı, ardından Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya geldi. İthalatta ise Çin birinci sırayı aldı, onu Rusya, Almanya, ABD ve İtalya izledi.

Özel ticaret sistemi verilerine göre temmuz ayında ihracat 22 milyar 649 milyon dolar, ithalat 29 milyar 391 milyon dolar, dış ticaret açığı ise 6 milyar 741 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde ihracat 141 milyar 981 milyon dolar, ithalat 198 milyar 159 milyon dolar ve dış ticaret açığı 56 milyar 177 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 71,7 olarak kaydedildi.