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Yozgat, Türkiye'de ender rastlanan bir başarıya daha ev sahipliği yapıyor. Çimento üretim ve satışı sektöründe faaliyet gösteren YİBİTAŞ, tek halka arz olan firma olarak önemli bir başarıya imza atıyor.

Tam adı YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. olan firma, 2012 yılından bu yana halka arz sürecini sürdürüyor. Bu süre zarfında halka arz sürecini başarıyla yöneten şirket, 09 Ağustos 2012 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görüyor.

YİBİTAŞ, Yozgat'ın tek halka arz olan firması olma özelliği taşıyor. Şirketin payları borsada işlem gördüğü için, ortaklarına önemli bir likidite imkânı sunuyor. Borsada işlem gören ve halka açık olan şirketler, düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman fırsatlarından faydalanıyorlar. Aynı zamanda, şirket bilgilerinin yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcılara sürekli olarak ulaşması, tanıtıma büyük katkı sağlıyor ve sermaye piyasalarının denetim mekanizmalarını kurumsallaştırma sürecini hızlandırıyor.

YİBİTAŞ, Yozgat'ı temsil eden nadir firmalardan biri olarak, hem bölgesinde hem de ülke genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu. Yozgat'ın sahip olduğu bu tek halka arz olan firma başarısı, şehrin ekonomik gelişimine ve bölgesel kalkınmasına olumlu bir katkı sunmaya devam ediyor. (Melike Aslı Arslan)