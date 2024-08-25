Yozgat’ın tarihi mirası gün yüzüne çıkıyor. Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Peyniryemez köyündeki Çadır Höyük ve Büyüktaşlık köyündeki Uşaklı Höyük kazı alanlarını detaylı bir şekilde inceledi. Bu önemli ziyaret sırasında Kaymakam Aydın, Çadır Höyük Kazı Başkanı Sharon Steadman ve Kazı Başkan Yardımcısı Burcu Yıldırım’dan çalışmalara dair bilgi aldı.

Kaymakam Aydın, Çadır Höyük’ün Yozgat’ın tarihsel mirası açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Çadır Höyük kazıları, bölgenin eski medeniyetlerine ve burada yaşamış uygarlıklara dair çok değerli bilgiler sunuyor. Kazılar sayesinde, 6 bin yıllık eserler dikkatle ortaya çıkarılıyor ve eski uygarlıkların yaşam biçimleri hakkında detaylı bilgiler ediniliyor" dedi.

Kazı Başkanı Sharon Steadman ise, ekibinin titiz bir çalışma yürütüğünü belirterek, "Kazı ekibimiz, toprak tabakalarını ince ince kazıyor ve tarihi bulgulara ulaşmaya çalışıyor. Çadır Höyük’te, milattan önce yaklaşık 4000 yılından Bizans dönemine kadar kesintisiz bir yerleşim geçmişi gözlemleniyor. Bu höyüğün, Kalkolitik Dönem’den Erken Tunç Çağı, Hitit, Demir Çağı, Roma, Helenistik Dönem ve Bizans dönemine kadar uzanan tarihsel sürecin izlerini sürmek mümkün. Ayrıca, erken dönemden günümüze kadar üretim teknolojileri, besin teknolojileri ve sosyal ilişkiler hakkında değerli bilgiler elde ediliyor. Kazı çalışmalarında, 6 bin yılın da altına inerek Neolitik döneme ulaşmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

Bu kazı çalışmalarının, Yozgat’ın tarihini daha da derinlemesine anlamamıza ve bölgenin kültürel mirasını korumaya yönelik önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor.