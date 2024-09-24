Türkiye’nin tam ortasında yer alan Yozgat, tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu bir hazine sunuyor. Bu güzelliklerin arasında Akçakale, eşsiz kültür mirasının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yozgat Müze Müdürlüğü arşivlerinden elde edilen verilere göre, Kadışehri ilçesi, Akçakale köyünün kuzeyinde bulunan ve Akçakale adıyla anılan bölgede, kayalık bir tepenin üzerinde konumlanan tarihi bir yapı yer alıyor. Bu yapı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve iki odadan oluşuyor. Önceden ahşap olan yapının, zamanla yıkılarak yeniden inşa edildiği belirtiliyor.

Betonarme ve düz damlı yapının kuzey köşesinde, onarıldığı anlaşılan alçı üzeri boyalı, üstü tahta kaplı bir sanduka bulunuyor. Bu alan, yöre halkı tarafından Şeminel Gazi Türbesi olarak biliniyor ve İslamiyet’in önemli alperenlerinden biri olarak kabul edilen Şeminel Gazi’nin ziyaret yeri olarak anılıyor.

Tepenin kuzeydoğusunda, insan eliyle oyulmuş ve yer altı su kaynağına ulaşan bir mağara mevcut. Bu mağaraya merdivenlerle inilebiliyor. Yapılan araştırmalar, tepenin üzerindeki seramik buluntular ve duvar kalıntılarının, antik çağlardan beri askeri amaçlı bir garnizon veya gözetleme yeri olarak kullanıldığını gösteriyor.