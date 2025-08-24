Yozgatlı hemşehrimiz, araştırmacı yazar Burhanettin Kapusuzoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gözleri Yozgat’ın toprak altında yatan tarihine çevirdi.

Bilimsel çalışmaları ve eserleriyle tanınan araştırmacı yazar Burhanettin Kapusuzoğlu, Çandır’da bulunan Şahruh Bey Köprüsü’nün tarihi bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve şu yorumu yaptı:

“Yozgat'ın Çandır ilçesinin merkezinde, 1475 tarihli Şahruh Bey Köprüsü, 1965 yılında toprağın altına gömülmüş. Gün yüzüne çıkarılacağı günü bekliyor.”

Kapusuzoğlu’nun bu paylaşımı ses getirdi ve özellikle Yozgat’ın tarihini merak eden sosyal medya kullanıcıları konunun araştırılmasını, ecdattan miras kalan eserlerin gün yüzüne çıkarılarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini gerektiğini ifade ettiler.

Yozgat’ın Altında Tarih Yatıyor

Uzmanlara göre Yozgat, arkeolojik zenginlikleriyle dikkat çeken bir bölge olarak öne çıkıyor. Eski uygarlıklardan kalan izlerin yanı sıra Türk dönemine ait Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin görünürlüğü de büyük önem taşıyor. Özellikle Selçuklu ve beylikler dönemine ait tarihi yapıların korunması ve gün yüzüne çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

Dulkadiroğulları Devleti döneminde önemli eserler Yozgat topraklarında inşa edildi. Osmanlı Padişahı II. Bayezid’in kayınpederi olan Dulkadiroğulları hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey’in oğlu Şahruh Bey’in eşi Şah Sultan Hanım’ın vefatının ardından Çandır’da bir kümbet yaptırıldığı biliniyor. Şahruh Bey’in Bozok bölgesinde de çeşitli eserleri bulunuyor.

550 Yıllık Tarih Toprak Altında

Bu eserler arasında en dikkat çekici olanlardan biri Şahruh Bey Köprüsü. Ancak köprü bugün yerin altında kalmış durumda. Uzmanlar, tarihi köprünün gün yüzüne çıkarılarak koruma altına alınması gerektiğini ifade ediyor.

Şahruh Bey’in Çandır’da yaptırdığı caminin ise yakın zamanda yıkıldığı, günümüzde yalnızca minaresinin ayakta kaldığı belirtiliyor. Bölge halkı ve tarih meraklıları, bu önemli caminin de korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getiriyor.