M.S. 300 yılına kadar uzanan bu antik yerleşim, Yozgat’ın merkezine yakın bir konumda, Kirazlı Göleti'nin kuzeyindeki tepelerde yer alıyor. Yozgat’ın arkeolojik mirasına önemli katkılar sağlayan Çeşka Yeraltı Şehri, bölgenin kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

TARİHİ BİR YOLCULUK: ÇEŞKA’NIN GİZEMLİ GEÇİTLERİ

Çeşka Yeraltı Şehri, yerin metrelerce altında saklı olan ve binlerce yıl öncesine dayanan bir yaşam alanı sunuyor. Üç farklı giriş kapısı bulunan bu yeraltı şehri, ziyaretçilerine tarihin derinliklerinde bir yolculuk yapma imkanı tanıyor. Kuzey-batıdaki giriş kapısı kapalı olmasına rağmen, güneydeki ikinci giriş hala keşfe açık. Bu girişten içeri girildiğinde, kayalara oyulmuş iki katlı odalar ve farklı galerilere açılan geçitler dikkat çekiyor. Doğudaki odada yer alan gizemli niş ve batıdaki odadaki havalandırma bacası, Çeşka Yeraltı Şehri’nin sırlarını daha da derinleştiriyor.

Kuzeydeki üçüncü giriş ise dar bir geçitten geçilerek ulaşılan başka bir odaya açılıyor. Bu odanın batısında, henüz keşfedilmemiş iki ayrı galeri bulunuyor. Tepenin zirvesine doğru ilerledikçe, kaya mezarları ve taşlara oyulmuş anıtlar gibi tarihi yapılar, bu yeraltı şehrinin geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor.

ARKEOLOJİK MİRASIN İZİNDE: ÇEŞKA YERALTI ŞEHRİ

Yozgat’ın Yukarınohutlu Mahallesi sınırları içinde bulunan Çeşka Yeraltı Şehri, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi. 06 Şubat 2015 tarihinde yapılan harita ve koordinat çalışmaları ile bu tarihi alanın sınırları belirlenerek, koruma altına alındı. Çeşka Yeraltı Şehri, arkeoloji meraklıları ve tarihçiler için büyük bir hazine olarak değerlendiriliyor.

2018 yılında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntular, Çeşka Yeraltı Şehri’nin tarihî önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Tek renkli astarlı Roma seramiği, Bizans izleri ve boyalı Frig seramikleri, bölgenin zengin tarihine ışık tutuyor. Bu buluntular, Çeşka Yeraltı Şehri’nin sadece bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda çok katmanlı bir kültürel mirasın taşıyıcısı olduğunu ortaya koyuyor.

YOZGAT’IN KÜLTÜREL MİRASI: ÇEŞKA'NIN GELECEĞİ

Yozgat’ın kültürel ve tarihi değerlerine önemli katkılarda bulunan Çeşka Yeraltı Şehri, bölgenin turizm potansiyelini de artırıyor. Yozgat Valiliği ve yerel yönetimlerin desteğiyle, Çeşka Yeraltı Şehri’nin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesi ve korunması için çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Çeşka Yeraltı Şehri, Yozgat’ın tarihi mirasını bugüne taşırken, gelecekte de bu toprakların önemli bir parçası olarak kalacak. Hem Yozgatlılar hem de şehri ziyaret edenler için Çeşka Yeraltı Şehri’nde yapılacak bir gezi, bölgenin zengin tarihini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.