AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Milletvekili Şahan ziyarette Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e Yozgat’ın taleplerini ilettiklerini söyledi.

Şahan, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e misafirperverliği ve Yozgat’a olan özel alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise yaptığı açıklamada, “Yarınlarımız olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatını önemsiyoruz. İlçemizde eğitim-öğretim alanında hizmete sunduğumuz projeler, hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlar hakkında bilgi vererek, taleplerimizi paylaştık. Sayın Bakanımıza destekleri ve nazik kabulleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.