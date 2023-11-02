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Türkiye'nin "Suç Atlası," Adalet Bakanlığı tarafından açılan davalardan kaynaklanan suç verileriyle oluşturuldu. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Türkiye genelinde işlenen suçları ayrıntılı bir inceleme ile ele aldı. İşte Türkiye'nin suç manzarasının ana başlıkları:

Türk Ceza Kanunu (TCK) çerçevesinde açılan davalarda, "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar," 62 ilde en yaygın suç türü olarak öne çıkıyor. Bu suç kategorisi, Türkiye genelinde en fazla dikkat çeken suç türü olarak belirtiliyor.

Büyük şehirler arasında İstanbul ve Ankara gibi merkezlerde ise "mal varlığına karşı işlenen suçlar" ön plana çıkıyor. Hırsızlık, yağma ve mala zarar verme gibi suçlar, bu illerde daha fazla işleniyor.

Bazı iller, özellikle Yozgat, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Ordu ve Çorum gibi bölgeler, "suç vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" kategorisinde öne çıkıyor. Bu illerde, bu tür suçların daha fazla olduğu görülüyor.

Türkiye'de suç profili, coğrafi bölgelere göre farklılık gösteriyor. Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar," açılan davalarda öne çıkarken, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "mal varlığına karşı işlenen suçlar" daha fazla dikkat çekiyor. Özel kanunlara dayalı olarak bölge bazında en çok görülen dava türleri de farklılık gösteriyor.

Türkiye'nin "Suç Atlası," yerel ve bölgesel suç eğilimlerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirerek suçla mücadele politikalarının şekillenmesine katkı sağlıyor. Adalet Bakanlığı'nın bu tür analizleri, ülkenin daha güvenli hale gelmesi ve suçun azaltılması amacına hizmet ediyor.