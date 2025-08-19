Araştırma kapsamında, sosyoekonomik seviye gruplarına bakıldığında, Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11'i üst, yüzde 16,4'ü üst altı, yüzde 19,7'si üst orta, yüzde 16,5'i alt orta, yüzde 18,6'sı alt ve yüzde 16,7'si en alt seviyede yer aldı.

İller bazında, Ankara'daki hane halklarının yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst, yüzde 20'sinin üst altı, yüzde 17,5'inin üst orta, yüzde 17,4'ünün alt orta, yüzde 14'ünün alt ve yüzde 12,2'sinin en alt seviyede bulunduğu görüldü.

İstanbul'dakilerin yüzde 2,4'ünün en üst seviyede, yüzde 16,4'ünün üst, yüzde 19'unun üst altı, yüzde 18,6'sının üst orta, yüzde 17,2'sinin alt orta, yüzde 13,8'inin alt, yüzde 12,6'sının ise en alt seviyede olduğu belirlendi.

İzmir'deki hane halklarının ise yüzde 1,2'si en üst seviyede bulunurken yüzde 12,4'ü üst, yüzde 17,6'sı üst altı, yüzde 18,8'i üst orta, yüzde 17,8'i alt orta, yüzde 17,1'i alt ve yüzde 15'i en alt seviyede yer aldı.

İlde İstanbul, İlçede Çankaya

İl düzeyinde en üst (A+) ve üst (A) sosyoekonomik seviye gruplarındaki hane halkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu iller yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya çıktı.

Söz konusu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu ilçeler ise sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) olarak hesaplandı.

İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek 7 ilçenin sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olduğu görüldü.

Skoru en düşük 7 ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) olarak belirlendi.

Yozgat Sondan 2. Sırada Yer Aldı

İl bazından yapılan ortalama sosyoekonomik seviye skorlarına göre Yozgat 113 skor ile Şanlıurfa ile sondan 2’nci oldu.

İlçeler bazında bakıldığında ise Yozgat merkez 133’lük skorla sosyoekonomik durumu en iyi olan ilçe olarak öne çıktı. Yozgat’ı en büyük ilçelerden olan 115’lik skorla Yerköy ve 112’lik skorla Sorgun takip etti.

Yozgat’ta En Düşük İlçe Çayıralan

İlçeler bazında yürütülen çalışmada Yozgat’ta en düşük sosyoekonomik skora sahip ilçe 86 skor ile Çayıralan olurken Çayıralan’ı 92’lik skorla Çandır ve 93 sosyoekonomik seviye skoru ile Saraykent takip etti.

Yozgat ilçe bazlı sosyoekonomik skor tablosu şu şekilde:

Merkez: 133

Yerköy: 115

Sorgun: 112

Boğazlıyan:110

Yenifakılı:108

Kadışehri:107

Şefaatli:106

Çekerek:104

Akdağmadeni:103

Aydıncık:102

Saraykent:93

Çandır:92

Çayıralan:86