Vatandaşlara “Yozgat’ın sorunları neler” diye sorduk. Vatandaşların şikayetleri genel olarak işsizlik ve göç sorunu ile ilgili oldu. Ayrıca park sorunu, yolların çukurlu olması, inşasına başlanan yerlerin bitmemesi gibi genel problemlerden bahsedenlerde oldu.

İŞSİZLİK VE GÖÇ SORUNU

İşsizlik ve göç sorunundan bahseden emekli öğretmen Hüseyin Sapmaz; “Sorunlara geçecek olursak, en başta işsizlik… Herkes aynısını söylüyordur. Bir de yetişmiş insan gücü Yozgat’ta durmuyor. Diğer şehirlere göç ediyor. Bunu tutmanın yolu ise iş alanı yaratmak. Ayrıca Yozgat’ta sosyal imkanlar yok. Burada kalacak olan insanın bu tarz imkanları bulamaması, bu tarz tesislerin olmayışı insanların diğer şehirlere göç etmesine neden oluyor. Bu da Yozgat için büyük bir sorun” ifadelerine yer verdi.

“YOZGAT’IN HERŞEYİ SORUN”

Yozgat’ın ulaşım sorunundan bahseden Mesul İbiş, ulaşım sorunu ile ilgili; “Yozgat’ın başlıca sorunlarından biri trafik ve park sorunudur. Yollarımız berbat. Ayrıca dolmuş sorunumuz var. Dolmuşlar bazı yerlere gidiyor, bazı yerlere gitmiyor. Bir de gezecek bir yerimiz yok. Kısacası Yozgat’ın her şeyi sorun! Araçla çarşıya iniyoruz, park yeri bulamıyoruz. Öncelikle bu park sorununu çözmeleri lazım. İkincisi yollarımız berbat, mahalle aralarında her yer çukur, tadilat, tamirat… Maalesef Yozgat’ımızın sorunu çok” dedi.

“YOZGAT’A YATIRIM YAPILMIYOR”

Yozgat’a yatırım yapılmadığını belirten Bekir Karaarslan; “Yozgat, valiliği olan bir köy. Bu statüden çıkamıyor. İş adamlarımız, liderlerimiz, milletvekillerimiz buradan oy topladıktan sonra unutuyor burayı. Bu da Yozgat’ın gelişmesini engelliyor ve bir şekilde önlem alamıyorlar. En büyük sorunu işsizlik. Fabrikamız yok. Gençlerimiz geziyor. Bin kişilik fabrikamız olsa gençlerimize iş fırsatı olur. Kütüphane en olmayacak yere, 2 tane caddenin ortasına yapıldı. Arabalar geçiyor, korna çalınıyor ancak kütüphane sessizlik isteyen bir yer. Buraya kütüphane yerine çarşı yapılsaydı daha iyi olabilirdi. Yozgat’a dışarıdan gelen vatandaşlar çarşı neresi diye sorduklarında çarşı burası demeye ben utanıyorum. Stadyumun yıkılıp başka yere yapılması gerekirken, eski stadyumun yerine yapıldı. Havalimanımıza maalesef sadece temel atıldı. Ondan sonra hiçbir şekilde ilerleme yok. Yozgat gelişmiyor. Yozgat’tan çıkmış iş adamları, fabrikatörler var ancak Yozgat’a yatırım yapılmıyor” ifadelerini kullandı.