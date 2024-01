Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı et fiyatlarındaki artışa karşı et ve süt kurumu'nu devreye soktu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, son zamanlarda artan kırmızı et fiyatlarına karşı önlem almak amacıyla Et ve Süt Kurumu'nu devreye sokuyor. Bakanlık, Hayvancılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla Et ve Süt Kurumu'na düşük kırmızı et fiyatları için talimat verdi.

Piyasada yaşanan yükselişi kontrol altına almak ve fiyatları düşürmek amacıyla Bakanlık, Et ve Süt Kurumu'na yönergelerle harekete geçiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, '2024 Yılı Besilik Sığır İthalat Talimatı ve Teknik Kriterleri'ni açıkladı. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu'nun, 2024 yılında 600 bin baş besilik erkek sığır ithal edeceği bildirildi. Bu hamle, 2023'te artırılan et ithalatının devamını sağlamayı hedefliyor.

Metinde, "2024 yılı için planlanan 600.000 baş besilik erkek sığırın fiili ithalatı, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından belirlenen kurallara göre gerçekleştirilecek. İthal edilecek besilik sığırların satış fiyatı da Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecek" ifadelerine yer verildi.

DANA KARKAS ETİN KİLOGRAM FİYATI KAÇ TL?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) her hafta açıkladı verilere göre; dana karkas etin kilogram fiyatı 264,19 TL ile bu haftayı kapattı.

KUZU KARKAS ET KESİMİN FİYATI KAÇ TL?

Her hafta karkas et fiyatlarını açıklayan Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin verilerine göre; kuzu karkas et kesim fiyatı bu hafta 276, 19 TL olarak belirlendi.