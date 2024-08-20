Yozgat’ın merkez ilçesine sadece kısa bir mesafede, Kirazlı Göleti'nin kuzeyinde bulunan görkemli bir tepe, tarih meraklılarını büyüleyen Çeşka Yer Altı Şehri'ne ev sahipliği yapıyor. M.S. 300 yılına kadar uzandığı bilinen bu antik yerleşim, Türkiye'nin en ilginç yer altı şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Çeşka Yer Altı Şehri, gizemli yapısıyla keşif tutkunlarını kendine çekiyor. Kuzey-batı giriş kapısının esrarengiz şekilde kapalı olması, güneydeki ikinci girişin ise açık olması şehre olan ilgiyi artırıyor. Üç ayrı kapıdan oluşan bu yer altı yapısının, kuzeydeki üçüncü girişi ise dar bir geçitten geçilerek ulaşılan bir odaya açılıyor.

Güneydeki girişten içeri girildiğinde, iki katlı kayalara oyulmuş odalar arasında dolaşmak mümkün. İki odadan biri, farklı galerilere açılan kapılarla diğerine bağlanıyor. Doğu kısmındaki odada gizemli bir niş, batı kısmında ise havalandırma bacası yer alıyor. Kuzeydeki dar geçit ise kayalık kütlenin altında bulunan bir odaya açılıyor. Bu odanın batısında ise henüz keşfedilmemiş iki ayrı galeri bulunuyor. Üst kısımda ise kaya mezarları ve taşlara oyulmuş anıtlar tarih öncesi döneme ışık tutuyor.

ARKEOLOJİK ZENGİNLİKLERE KAPI ARALIYOR

Çeşka Yer Altı Şehri, sadece Yozgat’ın değil, bölgenin de arkeolojik zenginliklerini gözler önüne seriyor. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen bu antik yerleşim, büyük bir tarih hazinesi niteliğinde. Yozgat Yukarınohutlu Mahallesi'nde yer alan Çeşka Yer Altı Şehri’nin sınırları, 06 Şubat 2015 tarihinde yapılan harita ve koordinat çalışmalarıyla net bir şekilde belirlendi.

2018 yılında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, tek renkli astarlı Roma seramiği, Bizans izleri ve boyalı Frig seramiği gibi buluntular ortaya çıktı. Bu buluntular, bölgenin tarihine dair önemli ipuçları sunarak, Çeşka Yer Altı Şehri'nin tarih öncesi kültür hazinesini gün yüzüne çıkarıyor. Bu etkileyici keşif, bölgenin zengin geçmişini yeniden canlandırıyor ve tarih severler için paha biçilmez bir değer taşıyor.