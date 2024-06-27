Yozgat, bitmek bilmeyen efsaneleri ve hikayeleri ile gündemde. Bu hikayelerden biri de Çekerek ilçesinde bulunan Kızlar Kayası'nda geçiyor. Kızlar Kayası, Yozgat'ın yedi harikasından biri olarak bilinirken, geçmişten günümüze pek çok efsaneye konu olmuştur.

YOZGAT’TA TARİHİ KIZLAR KAYASI

Türkiye'nin tam ortasında, gizemli bir atmosferle çevrili olan Yozgat, tarihi ve derin hikayeleriyle adından söz ettiriyor. Bu ilin en büyüleyici noktalarından biri de Çekerek'te yer alan Kızlar Kayası'dır. Çekerek ilçesinde bulunan bu tarihi kaya, dilden dile dolaşan efsanelere ev sahipliği yapmaktadır. İşte Kızlar Kayası hakkında anlatılan efsane:

ÇEKEREK IRMAĞI'NIN KIYISINDA GİZEMLİ BİR TARİH

Kızlar Kayası, Çekerek Irmağı'nın kıyısında yükselen ve Cenevizler Dönemi'nden kalma sivri bir kayanın üzerinde yer alır. Söylentilere göre, kayanın doğusundaki yüksek tepeye yerleşenler, ırmaktan su almak için yaklaşık iki yüz merdivenle inilen bu kayayı kullanmışlar. Rivayetlere göre, bu merdivenler bir Rum Beyi'nin hasta kızı için yaptırılmıştır.

KEŞİŞİN KIZI İÇİN KURULAN TUHAF ANLAŞMA

Hikayeye göre, keşişin çok güzel bir kızı vardır ve iki genç adam bu kıza talip olur. Keşiş, kızını her iki gence de vermeyi düşünmez ve ilginç bir anlaşma önerir. Bir gençten kayadan girilerek Çekerek Irmağı’nın karşı tarafına geçilecek bir yol yapması, diğer gençten ise ırmağın üzerinden geçmek için bir köprü inşa etmesi istenir. Keşiş, hangi genç ilk bitirirse kızını ona vereceğini söyler. Ancak gençler birbirlerinin işlerinden habersizdir.

TRAJİK SON

Keşiş, köprüyü yapan gence, ötekinin daha önce bitirdiğini söyler ve kızını ona verir. Diğer genç bu acı gerçeği öğrenince kendini kayadan aşağı atarak intihar eder. Keşiş ise kayayı oyan gençten dolayı kızını köprüyü yapan gence verdiğini açıklar. Bu trajik olayın ardından kayayı oyan genç de kendi hayatına son verir.

KIZLAR KAYASI: EFSANE VE GERÇEKLİĞİN BULUŞMA NOKTASI

Yozgat’ın tam ortasında yer alan bu tarihi kayanın etrafında dolaşan efsane ve gerçeklik, bölgenin mistik atmosferini daha da derinleştiriyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz kayanın etrafında dolaşırken, geçmişin izlerini ve yaşanmışlıkları hissedebilirler.

Yozgat'ın Kızlar Kayası, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda tarihi ve efsaneleriyle de büyüleyici bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu eşsiz yer, ziyaretçilere hem tarihî bir yolculuk hem de unutulmaz hikayeler sunuyor.