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Ahlatcı Çorum FK takımı, Türkiye'nin son dört gündür yaşadığı 12 şehidin acısını unutmayarak özgün bir anma etkinliği düzenledi.

Maç öncesinde, skorborda tüm şehitlerin resimleri ve isimleri anons edilerek taraftarlardan destek alındı. Kırmızı Siyahlı takım, maç öncesinde Türk bayrağı arkasında "Başımız sağolsun Türkiye" yazılı siyah tişörtlerle sahaya çıkarak duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Çorum Hakimiyet’in haberine göre maç sırasında 46. dakikada attıkları golün ardından, Ahmet İlhan'ın ismini taşıyan iki tişörtü canlı yayınlayan kameralara gösteren takım, kaybettiğimiz 12 şehidin isimlerine özel bir vurgu yaptı. İkinci golden sonra ise kırmızı siyahlı takım, maç sonunda tribündeki taraftarları ile birlikte asker selamı vererek şehitleri andı. Futbolcular ve diğer ilgililer, saha içindeki hatıra fotoğrafında topluca asker selamı vererek duygusal bir an yaşadılar.

Ahlatcı Çorum FK'nın bu duygusal anma etkinliği, Türkiye'de konuya en hassas yaklaşan kulüp olarak öne çıktı. Kulübün yönetimi ve çalışanları, hazırladıkları özel görseller ve etkinlikleriyle büyük alkış topladı. Bu duyarlı yaklaşım, şehitlerin anısını yaşatma ve unutulmamaları adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.