Şefaatli’ye bağlı Gülistan Köyü çiftçisi Hacı Tufan, aronya hasadını tamamladı. Hasat çalışmaları, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin yetkililerinin eşliğinde gerçekleştirildi.

Hacı Tufan, doğal yöntemlerle yetiştirdiği aronya ürünlerini toplamanın mutluluğunu yaşarken, “Aronya, hem ekonomik getirisi yüksek hem de sağlıklı bir meyve. Ürünlerimizi doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz ve hasadını yapmak bizim için büyük bir heyecan” dedi.

İl ve ilçe tarım yetkilileri, aronya gibi katma değerli ürünlerin çiftçilere ek gelir sağladığını ve bölgede alternatif tarım ürünlerinin teşvik edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer ayrıca, çiftçilere hasat döneminde destek sağlanmasının verim ve kaliteyi artırdığına dikkat çekti.

Bölgedeki tarım uzmanları, aronya ve diğer yüksek değerli ürünlerin üretiminin artırılmasının yöre ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını ve çiftçilerin sürdürülebilir gelir elde etmesine imkân tanıyacağını ifade etti.