Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde altyapı yenileme çalışmaları başladı.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi BSK Asfalt Yol Kaplama, Atık Su ile Yağmur Suyu ve Kilitli Parke Kaldırım Yapımı işlerinden müteşekkil altyapı yapım işi çalışmalarının başladığı duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Yozgat Organize Sanayi Bölgesi BSK Asfalt Yol Kaplama, Atık Su ile Yağmur Suyu ve Kilitli Parke Kaldırım Yapımı işlerinden müteşekkil altyapı yapım işi çalışmaları başladı. Çalışmaların başlamasında desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı Hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”