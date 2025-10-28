Osmanlı Döneminde Veba

Osmanlı döneminde en yıkıcı salgınlardan biri vebaydı. 14'üncü yüzyıldan 19'uncu yüzyılın sonlarına kadar aralıklarla görülen veba, nüfusun büyük bölümünü etkiledi. Ardından gelen kolera salgınları ise özellikle 19'uncu yüzyılda Anadolu’da ve Yozgat’ta büyük kayıplara yol açtı. İstanbul, İzmir ve Trabzon gibi liman kentleri koleranın merkezleri haline geldi.

Cumhuriyet Döneminde Salgınla Mücadele

1923’ten sonra, kurulan genç Cumhuriyet, salgın hastalıklarla mücadeleyi temel bir kamu sağlığı politikası haline getirdi. O yıllarda en yaygın hastalıklar arasında sıtma, verem (tüberküloz), trahom ve frengi yer alıyordu. 1930’larda başlatılan “sıtmayla savaş” kampanyalarıyla bataklık alanlar kurutuldu, zorunlu aşı uygulamaları başlatıldı.

Modern Çağın Salgını Sars, Domuz Gribi Ve Covıd-19

2000’li yıllarda Türkiye, küresel çapta etkili olan salgınlarla da mücadele etti. 2003’teki SARS alarmı, 2009’da görülen H1N1 (domuz gribi) salgını ve 2020’de patlak veren COVID-19 pandemisi ülke genelinde olağanüstü önlemleri beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, COVID-19 Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı sağlık krizlerinden biri oldu.

Yeni Bulaşıcı Hastalıklar Çıkabilir

Salgınların tamamen sona ermesi mümkün değil. İklim değişikliği, göç hareketleri ve kentleşme gibi faktörler yeni bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskini artırıyor.