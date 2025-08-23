Akdağmadeni’ni Keşfettiler

Sorgun Gençlik Derneği üyeleri, Yozgat’ın saklı güzelliklerinden Akdağmadeni’ni keşfederek kültürel ve doğal alanları gezdi.

Gençler, ilçedeki tarihi konak ve binaları ziyaret etti, tarihî camileri inceledi. Ayrıca ormanda doğa yürüyüşü yaparak doğanın tadını çıkardı.

Etkinlik sayesinde gençler hem kültürel mirası yerinde görme fırsatı buldu hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, misafirperverlikleri için Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve belediyeye teşekkürlerini iletti.

Muhabir: Selma Şahin