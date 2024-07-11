Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Yozgat il ve ilçeleri gençlere tanıtılmaya devam ediyor.

Yozgat’ın gençlere tanıtılması için yapılan projeler kapsamında SORGED tarafından Çekerek ilçesine gezi düzenlendi. Yaklaşık 50 gönüllü gencin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Lavanta Adası gezildi.

Etkinlik kapsamında daha sonra dünyanın ikinci Mükemmeliyet Merkezi Sertifikasına sahip olan Çekerek Rafting Parkurunda gençler rafting yaparak doyasıya eğlendi.

“RAFTİNG HEYECANI SINIR TANIMAZ!”

“Gençlerle rafting yaptık. Tamamen doğal ortamda doğayla uyum içinde mücadele zevkini en yüksek düzeyde yaşayan gençler, takım ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi pek çok beceriyi de kazandı” diyen SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yozgat’ın gençlere tanıtılması noktasında çok fazla etkinlikler, eğitimler, projeler yazıyoruz. Bu yazda bu projelere devam ediyoruz. Çünkü yazın buralar daha güzel oluyor” dedi.

“ÇEKEREK RAFTİNG PARKURUNUN DUYURULMASI LAZIM”

Yozgat’taki güzelliklerin duyurulması gerektiğinin altını çizen Başkan Halil Uğuz, “Dünyanın ikinci Mükemmeliyet Merkezi Sertifikasına sahip olan Çekerek Rafting Parkurumuz var. Bunun duyurulması, tanıtılması lazım. Hocalarla da görüştük. ‘Çekerek’te raftingin olduğu bilinmiyor’ denildi. Rafting için yeterli sayıda gelen kişilerin olmadığı söylendi. O yüzden basının desteği ile bizlerde böyle faaliyetleri duyurduğumuz zaman Yozgat’taki vatandaşlarımıza, buralar daha fazla cazibe merkezi haline gelebilir. Daha fazla insan, genç buralara gidebilir ve yararlanabilir. Gerçekten güzel, gerçekten kıymetli yatırımlar. İyi ki de yapmışlar. Yozgat’ın buna ihtiyacı vardı gerçekten. Umarım Kazankaya da aynı değeri görür. Çünkü orası da gerçekten çok güzel” diye konuştu.

“İLK DEFA RAFTİNGE GİTTİLER”

Yozgat’ı tanıtmak adına düzenledikleri projeler kapsamında Çekerek ilçesine gittiklerini söyleyen Uğuz, “Rafting etkinliği düzenledik. 50’ye yakın gençle gittik. Keyifli bir etkinlikti. Gençlerimizde gönüllerince eğlendiler. Üniversitenin stresinden, yaşamın stresinden biraz uzaklaştılar. Gençlerimiz ilk defa Çekerek’e raftinge gittiklerini söylediler. Bizim için bunlar çok kıymetli şeyler. Gençlerin bu tür yerlerden yararlanması, faydalanması. Ayrıca gönüllülerimiz ile Lavanta Adasına da gittik. Orada gezdik, gençlerimiz fotoğraf çekindi” ifadelerini kullandı.

“LAVANTA ADASININ ÇOK FAZLA EKSİĞİ VAR”

Lavanta Adasının önemli ve kıymetli yatırımlardan biri olduğunun da altını çizen Uğuz, “Orası da henüz tam oturmamış. Çok fazla eksiklikler var. Sadece insanlar oraya gidiyor, geziyor ve fotoğraf çekip dönüyor ama oranın turizme kazandırılıp birilerinin istihdam edilmesi önemli. Çünkü orada su alınacak yer yok. Birilerini oradan ekmek kazanması da önemli tabi ki. Geliştirilerek biraz daha profesyonel olması lazım” şeklinde konuştu.