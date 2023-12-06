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Yozgat’a 90 dakika uzaklıkta bulunan Kapadokya'nın mistik atmosferini aratmayan bu muazzam doğal oluşumlar, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Kırıkkale'nin Hasandede Köyü'nde, dağın yamaçlarına serpiştirilmiş olan Peribacaları, rüzgâr ve yağmurun birleşimiyle yüzyıllar boyunca oluşmuş muazzam yapılarıyla büyülüyor. Doğallıklarını koruyarak zamanla evrim geçiren bu benzersiz oluşumlar, sadece 15 dakika uzaklıktaki Kırıkkale Kent Merkezi'nde bulunmalarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Hasandede, tarihi ve turistik bir köy olmanın ötesinde, aynı zamanda Mimar Sinan'ın çocukları tarafından yapılan türbe ve camiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu kutsal mekanlar, bölgeyi ziyaret edenlere hem tarih hem de doğa ile iç içe bir deneyim yaşatıyor.

Peribacaları, doğal güzelliklerini yıllara meydan okuyarak korurken, bölge halkı da bu eşsiz oluşumları eski Kapadokya'nın atmosferine benzetme çabası içinde. Ziyaretçilere yönelik sıcak misafirperverlikleriyle ünlü bölge halkı, Hasandede Peribacaları'nı keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir hafta sonu kaçamağı sunuyor.