Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma Hamamı, 2 bin yıllık geçmişiyle günümüzde de ilgi odağı olmayı sürdürüyor. “Kral Kızı Hamamı” olarak bilinen bu antik yapı, mimarisi, tarihi ve termal suyu ile dikkat çekiyor.

Sarıkaya’nın Kaplıcalar Mahallesi’nde yer alan hamam, Roma döneminde “Basilica Therma” ve “Aquae Sarvenae” isimleriyle bilinen bir kaplıca kentinin parçasıydı. 2018’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan yapı, Roma mimarisinin görkemini günümüze taşıyor.

Mimari Yönüyle İlgi Çekiyor

Hamamın ayakta kalan batı cephesi, mermerden yapılmış iki katlı kemerli duvarıyla öne çıkıyor. Korint tarzındaki sütunlar ve kornet motifli süslemeler, dönemin ince işçiliğini sergiliyor. Hamamın kuzey ve güney uçlarında yer alan dairesel havuzlar, yapının işlevselliğini ortaya koyuyor.

2 Bin Yıldır Kesintisiz Akıyor

Anadolu’nun en iyi korunmuş Roma hamamlarından biri sayılan yapı, bugün hâlâ sıcak termal su akışıyla ayakta. Şifa kaynağı olarak bilinen bu su, 2 bin yıldır kesintisiz akıyor ve hamamın eşsiz özelliğini koruyor.

Sosyal Yaşama Işık Tutuyor

Sarıkaya Roma Hamamı, sadece bir tarihi eser değil, aynı zamanda Roma döneminin sosyal yaşamına ışık tutan bir kültür mirası. Yozgat Valiliği, bu benzersiz yapının mutlaka görülmesi gereken yerler arasında olduğunu vurgulayarak ziyaretçileri keşfe davet ediyor.

Kral Kızı Hamamı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yozgat Müze Müdürlüğü arşivinden alınan bilgilere göre, “2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı ya da diğer adıyla Kral Kızı Hamamı Yozgat Sarıkaya İlçesi Kaplıcalar Mahallesi'ndedir. Kaplıca tesislerinin içerisinde bulunan Sarıkaya Roma Hamamı’nın Roma Dönemi'ne ait antik ismi ‘Basilica Therma (Aqua Sarvenae)’dir. Sarıkaya Roma Hamamı'nın büyük kısmı yıkılmış, yalnızca tonozlu arka mekâna geçişi sağlayan batı cephe duvarı ayakta kalabilmiştir. Bu kısımda 10 gözlü ve 2 katlı mermer, kemerli bir duvar görülmektedir. Cephe Korint düzeni entablatur dizilişine uygun yapılmıştır.

Kemer ayakları üzerindeki yarım sütunların en alt kısımları hariç diğer kısımları tahrip olmuştur. Batı cephe arkasında 3 gözlü ve tek katlı bir kemer ile bunun kuzeyine doğru ön cephe kemerleri boyunca devam eden iç kemer sıralarına ait alt kısım taşları görülmektedir. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki duvarın kuzey ve güney uçlarında dairesel havuz kısımları görülmektedir. Antik Dönem'de Aquae Sarvenae ve Basilica Therma diye adlandırılan Sarıkaya, o dönemde de önemli bir kaplıca merkeziydi. Roma Dönemi'ne ait hamamın yalnızca tonozlu mekânına geçişi sağlayan arkat dizileri ile bunun üzerindeki boğa başlı kornet motifli süslemeleri günümüze kadar gelebilmiştir.

Yapı üzerine sonradan yapılan eklentilerle oldukça tahrip edilmiş olmakla birlikte 2010 yılında Yozgat turizmine katkı sağlaması amacıyla temizlik kazıları başlatılmıştır. Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Kaplıcaları'nın efsanesi halk arasında şöyle anlatılır: Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Kral kızını birçok hekime götürür, tedavisi için her şeyi yapar. Ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerlemiş ve kız artık yürüyemez bir hale gelmiştir. Ayakları tutmamaktadır, dizleri küt olmuştur. Bugünkü adıyla kızın hastalığı romatizmadır. O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuştur, balçık halinde çamurlu bir hamamdır burası. Kral küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye gönderir.

Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşmakta, zaman zaman da arkadaşlarıyla çamurlara girmektedir. Gezmek ve avunmak için girdiği çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelir. Bir müddet burada kalır, gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlar. Küt dizleri açılır; yavaş yavaş adım atmaya ve yürümeye başlar. Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın buradaki sıcak sudan iyi olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kızın babası kral, buraya mermerden bir havuz yaptırır, etrafını kesme büyük taşlarla çevrilir, önceleri kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde bir şehir oluşur. Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir. Yetmiş bin nüfuslu bu şehrin adı ‘Öper’ veya ‘Hoperi’dir. Şehrin ulaşımı ise Sarıkaya'nın Beştepeler mevkiinden geçen Yozgat ve Kayseri şoselerinden sağlanmaktadır. Bu büyük şehir bir deprem sonucu yok olmuş, sadece hamamların olduğu yer kalmıştır.”