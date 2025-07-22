Müsabakalarda mücadele eden Yozgat Ragbi Kız Takımı, 29 takım arasında 5. sırayı elde ederek turnuvayı başarıyla tamamladı.
Yozgat Erkek Ragbi Takımı ise grup müsabakalarını 3. sırada tamamlayarak, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.
Yozgat Erkek Ragbi Takımı, 08-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek ANALİG Ragbi Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecek.
Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Şampiyonası’na katılacak takıma başarılar diledi.
Muhabir: Selma Şahin