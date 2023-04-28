Açılışı dün yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) Yozgat rüzgârı esmeye devam ediyor.

6’ncısı düzenlenen TEKNOFEST’te Yozgat’tan 4 okulun yaptığı projeler seçildi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çeşitli kategorilerdeki binlerce ürünün tanıtımının yapıldığı, yarışmalar, konferanslar, sergiler, atölyeler, paneller ve teknoloji şovlarına ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST'e İlimizden Merkez Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen Lisesi, Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi ve Sorgun Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi olmak üzere 4 okulumuz yaptığı projelerle seçilmiş ve yapılan projeler böylesine kıymetli bir platformda sergilenmeye hak kazanmıştır. Yarışmalara katılan okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder final seçmelerinde başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

BİRÇOK FAALİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI KATILIYOR

Etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Akıllı ulaşım, biyoteknolojiinovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiliyor. Haber Merkezi