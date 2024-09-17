Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgat’ın tarım ve hayvancılıkta sahip olduğu büyük potansiyelin, iktidarın yanlış politikaları yüzünden giderek eridiğini söyledi.

Aydoğmuş, Yozgat’ın verimli toprakları ve güçlü tarım altyapısına rağmen, bu imkanların doğru değerlendirilmediğini ve kentin büyüme imkanlarının adeta yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

Aydoğmuş, Yozgat’ın tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Yozgat, verimli toprakları ve zengin tarım alanlarıyla ülkemizin gıda üretiminde büyük bir öneme sahip. Ancak iktidarın izlediği yanlış tarım politikaları, çiftçilerimizi tükenme noktasına getirdi. Destek eksikliği, artan maliyetler ve plansızlık yüzünden Yozgat’ta tarım ve hayvancılık adeta can çekişiyor. Yozgat, hayvancılık alanında da büyük bir potansiyele sahipken, mevcut hükümetin politikaları bu sektörü de bitme noktasına getirdi. Yerli üreticiye verilen destekler yetersiz, ithalat politikaları yerel üretimi baltalıyor. İktidar, halkımızı üretimden uzaklaştırıyor, köylümüzü kendi toprağında çaresiz bırakıyor. Bu şehir, tarımsal üretim ve hayvancılıkta Türkiye’nin liderlerinden biri olabilirdi. Ancak bugünkü iktidar, Yozgat’ın bu potansiyelini görmezden geliyor. Tarımda ithalata dayalı bir politika izleyen hükümet, yerel üretimi desteklemediği gibi maliyetleri artırarak çiftçilerimizi ve hayvancılarımızı zor duruma sokuyor. Yozgat’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirecek projelerle halkımızın yanında olacağız. Yozgat’ı yeniden üretim merkezi haline getirmek, çiftçimize ve hayvancımıza gerekli desteği sunmak için çalışacağız. İktidarın yapamadığını biz yapacağız.”