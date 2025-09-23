Türkiye'de il sayısının 81’den 100’e çıkarılacağı yönündeki iddialar bir süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor. Bu iddialarla birlikte araç plaka kodlarının da değişeceği öne sürülüyor. Ancak şu ana kadar ne yeni illerle ilgili ne de plaka kodlarında bir değişiklik yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Plaka Kodları Değişecek Mi?

Sosyal medyada platformları üzerinden yapılan bazı paylaşılan içeriklerde, il sayısının artmasıyla mevcut plaka kodlarının değişeceği iddia edildi. Bu iddialara göre bazı illerin kodları yeniden düzenlenecek, yeni illere ise sıfırdan kodlar verilecek.

Ancak bu söylentiler hakkında hükûmet yetkililerinden ya da kurumlardan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle plaka kodlarında herhangi bir değişiklik şu an için söz konusu değil.

Yozgat’ın Plaka Kodu Değişecek Olsaydı Plaka Kodu Ne Olurdu?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, alfabetik sıralama göz önünde bulundurulduğunda Yozgat’ın plaka kodunun 66’dan 80’e çıkacağı görülüyor.

İl sayısının 100'e çıkarılması halinde yeni oluşacak plaka kodları şu şekilde: olacağı da iddia edildi:

