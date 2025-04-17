Yozgat merkeze bağlı Özlüce Köyü yolunda, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan yol iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kırsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, yolun ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
İl Özel İdaresi yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.
Yetkililer, köy yollarındaki ulaşım kalitesini artırmak için il genelinde benzer çalışmaların süreceğini bildirdi.
Muhabir: Alpaslan Demir