Endeksa’nın açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde konut kiralarının önemli ölçüde arttığı, ancak bazı şehirlerde hâlâ 10 bin TL’nin altında kira bedellerinin bulunabildiği görülüyor. Bu bağlamda, Yozgat, uygun fiyatlı kiralık ev arayışında olanlar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE KİRALAR YÜKSELDİ

Türkiye genelinde konut kiraları, son dönemdeki ekonomik gelişmelerle birlikte büyük bir artış gösterdi. Endeksa'nın verilerine göre, ülke genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL olarak ölçüldü. 110 metrekarelik bir konutun ortalama metrekare kira bedeli ise 169 TL’ye ulaştı. Kiralar, son bir yılda ortalama yüzde 47, son iki yılda ise yüzde 238 oranında artış gösterdi. Bu oranlar, asgari ücretin 17 bin TL olduğu Türkiye’de, kira bedellerinin birçok kişinin bütçesini zorladığını ortaya koyuyor.

10 BİN TL ALTINDA KİRALIK EV BULMAK MÜMKÜN

Ancak, bu yüksek artışlara rağmen, bazı şehirlerde hâlâ 10 bin TL’nin altında kira bedellerine sahip evler bulunabiliyor. Türkiye genelinde 10 bin TL’nin altında kira bedeline sahip ilk 10 şehir ve ortalama kira fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Muş: Ortalama kira bedeli 7 bin 670 TL

Kilis: Ortalama kira bedeli 8 bin 397 TL

Kütahya: Ortalama kira bedeli 9 bin 325 TL

Burdur: Ortalama kira bedeli 9 bin 468 TL

Hakkari: Ortalama kira bedeli 9 bin 516 TL

Kars: Ortalama kira bedeli 9 bin 606 TL

Bingöl: Ortalama kira bedeli 9 bin 806 TL

Bitlis: Ortalama kira bedeli 9 bin 813 TL

Isparta: Ortalama kira bedeli 9 bin 995 TL

Yozgat: Ortalama kira bedeli 10 bin 454 TL

YOZGAT’IN CAZİBESİ

Bu liste içerisinde Yozgat, 10 bin TL’lik kira bedeliyle dikkat çekiyor. Yozgat, ortalama 10 bin 454 TL kira bedeli ile diğer şehirlerle karşılaştırıldığında uygun fiyatlı konut seçenekleri sunuyor. Yozgat’ın bu özelliği, ekonomik konut arayışında olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunduğunu gösteriyor. Yozgat’ın düşük kira bedelleri, konut fiyatlarının yüksek olduğu büyük şehirlerde yaşayan ve daha uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

DİĞER EKONOMİK ŞEHİRLER

Yozgat dışında, Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi illerde kira bedelleri 10 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Bu şehirler de bütçe dostu kiralık konut arayanlar için değerlendirilebilecek alternatifler arasında yer alıyor.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Türkiye’nin en yüksek kira bedellerine sahip ili ise Muğla oldu. Muğla’da ortalama kira bedeli 25 bin 500 TL olarak ölçüldü. Diğer büyük şehirlerde ise kiralar şu şekilde sıralandı: İstanbul’da ortalama 23 bin 373 TL, İzmir’de 21 bin 902 TL ve Ankara’da 20 bin 965 TL.

Bu veriler, Türkiye genelinde konut piyasasındaki büyük fiyat farklılıklarını ve kiralık ev arayışında ekonomik alternatiflerin önemini gözler önüne seriyor. Özellikle Yozgat gibi şehirler, uygun fiyatlı kiralık konut arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor.