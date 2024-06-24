ABD, İngiltere, Azerbaycan, Danimarka, Norveç, Mısır ve Cezayir’de temaslarda bulunan Oktay; Hırvatistan, KKTC, Kosova, Birleşik Krallık, Küba, Arnavutluk, İzlanda ve AB’den gelen heyetlerle de bir araya geldi.

Oktay, 1 Ocak’tan bu yana, Cezayir, Rusya ve ABD büyükelçilerini Meclis’te kabul ederken, bazı ülkelerin dostluk grupları ve heyetleri ile görüştü.

Komisyon Başkanı Oktay, 7-8 Şubat’ta Londra’daydı. İngiltere’deki temaslarda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede ateşkes için atılabilecek ortak adımlar, Suriye’deki gelişmeler gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu; Türkiye’nin bu konulardaki tutumu, tezleri ve beklentileri iletildi.

ABD’NİN PYD’YE DESTEĞİ

27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında ABD’de olan Oktay’ın temaslarında; iki ülke ilişkileri, Ukrayna Savaşı, Gazze’de ateşkes, Suriye’deki gelişmeler, Türkiye’nin terörle mücadelesi, F-16 süreci ve F-16 filosunun modernizasyonu talebi, Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması, ABD’nin PKK/YPG/PYD’ye verdiği destek, FETÖ’nün ABD’deki varlığı gibi konular ele alındı.

ARNAVUTLUK HEYETİYLE FETÖ GÜNDEMİ

Oktay’ın 16 Ocak’ta Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlıc-Radman olan görüşmesinde, bu ülkenin Bayraktar TB2 talebi ele alınırken; 28 Mayıs’ta Arnavutluk Meclisi AB İşleri Komisyonu ile görüşmesinde, FETÖ’nün bu ülkedeki faaliyetlerinin sonlandırılması ve Arnavutluk’un bu konuda atması gereken somut adımlar müzakere edildi.

EV SAHİPLİĞİ ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Bakü’de 25-26 Nisan’da Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Komisyonları Başkanları Toplantısı düzenlendi. Oktay, bu toplantıların kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve bu mekanizmanın daha işlevsel hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere, sonbahar aylarında Türkiye’nin ev sahipliğinde çalışma toplantısı yapılmasını önerdi ve bu teklif kabul edildi.