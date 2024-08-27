Sorgun'un Dedik Köyü'nde 1 Ocak 1941 tarihinde doğan Bilal Şahin, uzun bir kariyer yolculuğunun ardından Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olarak tanınmaktadır. Şahin'in babası, dönemin bilge isimlerinden İnzibat Astsubayı Şevket Bey, annesi ise tanınmış hayırsever Zeynep Hanım'dır.

Bilal Şahin, eğitim hayatına 1954 yılında ilkokulda başlamış ve 1958'de Niğde-Aksaray Teknik Ziraat Okulu'ndan mezun olmuştur. Eğitiminden sonra, 1958-59 yıllarında Sorgun’un Çamurlu Köyü ilkokulunda vekil öğretmenlik yapmıştır. 1959-1961 yılları arasında Toprak Mahsülleri Ofisi’nde tesellüm memuru olarak görev almış, ardından 1961-63 yıllarında askeri hizmetini tamamlamıştır. 1964 yılında Maliye Teşkilatı’nda memur olarak göreve başlamış, sonrasında Müftülük'te personel şefliği yapmıştır.

1969 yılında Almanya'ya işçi olarak giden Şahin, burada dokuz ay dil öğrenmiş ve Türkiye'deki hemşehrilerini vatanlarına hizmet etmeye teşvik etmiştir. 23 Ocak 1973 tarihinde 33 arkadaşı ile birlikte YİBİTAŞ'ı kurarak, Türkiye'nin sanayi sahnesinde önemli bir adım atmıştır. Şirketin ilk yatırımı olan Saryköy'deki çimento fabrikasının ardından, YİBİTAŞ, Kraft Torba, Un, Yem ve Tuğla fabrikaları gibi birçok sektörde faaliyet göstermiş ve bugüne kadar 17 şirketi olan bir grup haline gelmiştir.

Şahin, sanayi yatırımlarının ötesinde, doğum yeri Dedik Köyü’nü (günümüzde Esenli Kasabası) yeniden yapılandırarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Esenli'nin altyapısını, eğitim ve sosyal tesislerini modernize eden Şahin, kasabanın ilçe olmasını sağlama yönündeki çalışmalarına devam etmektedir. Vatansever bir aileden gelen Bilal Şahin, üç kız, iki erkek çocuk ve sekiz torun sahibidir.

Bilal Şahin’in, Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlköğretim Okulu'na sağladığı modern eğitim araçları arasında dört akıllı tahta, dört bilgisayar, dört projeksiyon cihazı, bir fotokopi makinesi ve çeşitli ses sistemleri bulunmaktadır. Şahin, iş dünyasında ve toplumsal katkılarda önemli bir figür olarak dikkat çekmektedir.