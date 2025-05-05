Paslı borular yenilendi (gazete)

Çiğdemli Belde Belediye Başkanı İsmail Biçer, Burunören Mahallesi’nde meydana gelen su kesintisinin, arızalanan su pompası ve paslı boruların yenilenmesiyle giderildiğini açıkladı.

Başkan Biçer, yaptığı açıklamada, “Burunören mahallemizde su pompasının arızalanmasından kaynaklanan iki günlük su kesintisini, hafta sonu personelimizin özverili çalışmasıyla sona erdirdik” dedi.

KANSEROJEN RİSKLİ BORULAR DEĞİŞTİRİLDİ

Biçer, uzun süredir kullanılan ve pas tutarak sağlık riski oluşturan 25 metre uzunluğundaki derin kuyu borusunun yerine, temiz ve sağlıklı plastik boruların takıldığını belirtti.

“Halkımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek temel önceliğimizdir. Bu süreçte yoğun emek harcayan personelimize teşekkür ediyorum” diyen Başkan Biçer, kasaba halkının sağlıklı altyapı hizmetlerinden kesintisiz faydalanması için çalışmaların süreceğini ifade etti.