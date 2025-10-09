Yapılan çalışmayla köy halkının temiz ve kesintisiz içme suyuna erişimi sağlanırken, su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Yetkilileri, eski şebeke hattındaki kayıp ve kaçakların yeni sistemle minimize edileceğini ifade etti.

Köy sakinleri, yapılan yenileme çalışmasıyla hem suyun kalitesinin artırıldığını hem de su kesintilerinin en aza indirildiğini belirtti.

Yetkililer, “Bu sistem sayesinde su kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Köylerimizin içme suyu altyapısını modern ve sürdürülebilir hâle getirmek önceliğimizdir” dedi.

Yetkililer, benzer projelerin diğer köylerde de hayata geçirilmesi için planlamaların devam ettiğini kaydetti.