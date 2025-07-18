Şefaatli ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi’nde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gerçekleştirilen adli aramada, 40 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar ve bir uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbari çalışma sonucunda, Yaylapınar Mahallesi’nde bir şahsın evinde yasa dışı kenevir üretimi yaptığı belirlendi.

Toplanan bilgiler doğrultusunda, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan adli arama kararıyla eve baskın düzenlendi.

Adli aramada 40 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Uyuşturucu maddelere ve aparata el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.